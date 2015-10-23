Убытки работающих банков с начала года составили 52,2 миллиарда гривень

Работающие банки Украины, без учета неплатежеспособных, в сентябре получили 6,1 миллиарда гривень убытка, что привело к росту их суммарного убытка с начала текущего года до 52,2 миллиарда гривень на 1 октября.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"За сентябрь 2015 года общий объем убытка действующих банков составил 6,1 миллиарда гривень, что привело к росту их суммарного убытка с начала текущего года до 52,2 миллиарда гривень по состоянию на 1 октября", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что 77% убытка за сентябрь приходится на два банка, не уточняя, о каких банках идет речь.

Согласно сообщению, отрицательный финансовый результат за сентябрь 2015 года сформировался главным образом за счет значительных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций - 9,3 миллиарда гривень, при этом чистый процентный доход банков в сентябре увеличился до 4,5 миллиарда гривень против 4,1 миллиарда гривень в августе.

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь составили 153,5 миллиарда гривень, расходы - 205,7 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины без учета неплатежеспособных банков по итогам января-августа 2015 года получила 47,902 миллиарда гривень убытков.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.