Порошенко подписал закон о перераспределении денег на восстановление Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс относительно перераспределения средств на восстановление Донбасса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Упомянутым законом, принятым Верховной Радой Украины 6 октября текущего года, законодательно нормируется возможность использования остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, которые пока не находятся под контролем государственной власти, на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, на территории Донецкой и Луганской областей, а также на социально-экономическое развитие соответствующих регионов путем временного привлечения таких средств и их использования в виде субвенции областным бюджетам соответственно Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

Вступление закона в силу позволит обеспечить эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов на указанные цели и будет способствовать скорейшему восстановлению поврежденных или разрушенных во время проведения антитеррористической операции объектов инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности на территории Донецкой и Луганской областей, добавили в пресс-службе.

Читайте такжеНа восстановление Донбасса после боевых действий нужно почти 2 миллиарда долларов - глава Госагентства

Как сообщал УНИАН, ВР 6 октября приняла изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие местным органам власти в зоне АТО, несмотря на запрет казначейского обслуживания, использовать накопленные в бюджетах средства на восстановление социальной и транспортной инфраструктуры.

За данное решение проголосовали 265 народных депутатов при необходимых 226.

Согласно информации казначейства, объем замороженных на казначейских счетах средств местных бюджетов в Донецкой области составляет 2 млрд грн, а в Луганской - около 1 миллиарда гривень.

При этом закон предусматривает, что замороженные средства будут перечислены в специальный фонд, из которого в виде субвенций будут направлены местным бюджетам.