Германия вложила в экономику Украины 4,5 миллиарда евро - Меркель

Инвестиции Германии в экономику Украины составляют 4,5 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом канцлер Германии Ангела Меркель сказала во время открытия Украинско-немецкого экономического форума в Берлине.

Канцлер отметила, что в Украине существуют очень хорошие возможности для модернизации инфраструктуры и, в частности, в сфере энергетики.

"Большое количество (немецких) предприятий на сегодняшний день в Украине уже работают, и непосредственно немецкие инвестиции составляют 4,5 млрд евро", - заявила Меркель, отметив, что Германия является одним из важнейших торговых партнеров Украины.

По ее словам, торговые объемы в 2014 году достигали более 5,2 млрд евро.

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При этом Меркель отметила, что "эти возможности еще не полностью исчерпаны".

Глава немецкого правительства подчеркнула, что важной предпосылкой для дальнейшего развития экономических отношений является продолжение Украиной реализации необходимых реформ.