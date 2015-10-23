Гривня торгуется на межбанке по 22,63 за доллар
13:44, 23 октября 2015Финансы
658
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0820/25,1930 грн/евро
REUTERS
В пятницу, 23 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,53/22,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0820/25,1930 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3650 грн/рубль.
Читайте такжеНацбанк не видит ничего необычного в колебании курсов в диапазоне 21–23 грн/долл.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 22,5736 грн/долл., к этому часу заключено 115 сделок на сумму 41,06 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter