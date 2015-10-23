Киев и Берлин создали украино-немецкую торговую палату

Правительства Украины и Германии подписали Соглашение о создании украинско-немецкой торговой палаты со штаб-квартирой в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в рамках работы украинско-немецкого делового форума с участием премьер-министр Арсения Яценюка и Федерального канцлера Ангелы Меркель.

Документ был подписан в присутствии глав правительств. Как ожидается, немецко-украинская торговая палата призвана значительно усилить присутствие немецкого бизнеса в Украине.

Отмечается, что немецкий бизнес будет иметь больше защиты в Украине после открытия украинско-немецкой торговой палаты со штаб-квартирой в Киеве. Об этом заявил министр экономического развития Айварас Абромавичус в рамках работы украинско-немецкого делового форума.

"Я считаю, что немецкий бизнес будет иметь больше защиты в Украине после создания торговой палаты", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительства Украины и Германии подписали Соглашение о создании украинско-немецкой торговой палаты со штаб-квартирой в Киеве. Церемония подписания состоялась сегодня, 23 октября, в рамках работы украинско-немецкого делового форума с участием премьер-министра Арсения Яценюка и федерального канцлера Ангелы Меркель.