Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки
14:35, 23 октября 2015Финансы
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Ключевая ставка по кредитам снижена на 0,25 процентного пункта - до 4,35% годовых.
REUTERS
Народный банк Китая с 24 октября снизил ключевые процентные ставки, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.
Ключевая ставка по кредитам снижена на 0,25 процентного пункта - до 4,35% годовых.
Ключевая ставка по депозитам также снижена на 0,25 процентного пункта - до 1,5% годовых.
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Кроме того, Народный банк Китая отменил лимит для ставок по депозитам для коммерческих банков, снизил резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта, для некоторых банков резервные требования были снижены более значительно.
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