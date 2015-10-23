Суд арестовал счета 14 офшоров Курченко в Латвии (список)

Об этом говорится в решениях суда от 12 октября, обнародованных в едином государственном реестре, сообщает «ЛигаБизнесИнформ».

По версии следствия, которое ведет Генеральная прокуратура, Курченко через компании Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009, ООО ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения, - ред.) и продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

В результате, Курченко по предварительному сговору с сотрудниками НАК Нафтогаз Украины и другими лицами нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.

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Печерский суд арестовал счета офшорных компаний на основании конвенции Совета Европы об отмывании и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма от 2005 года, а также в соответствии с договором с Латвией о правовой помощи и правовых взаимоотношениях.

Суммы средств, находящихся на этих счетах в решениях суда не указаны. Печерский суд также предоставил разрешение Генпрокуратуре на изъятие из латвийских банков всех документов, связанных с движением средств на счетах после запроса о помощи в расследовании к правоохранительным органам Латвии.