Яценюк: доходы бюджета выросли на 50%, на казначейском счете $5 миллиардов

Реформы правительства, направленные на стабилизацию финансового сектора, позволили увеличить доходы государственного бюджета на 50% и накопить на государственном казначейском счете 5 миллиардов долларов, сообщил в ходе работы украинско-немецкого делового форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Я вспоминаю 18 месяцев назад, когда пришел в офис премьер-министра, на Казначейском счете было, то есть всего было денег на всю страну – 10 тысяч евро. Сейчас на казначейском счете – 5 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы выросли с 6 миллиардов долларов почти до 13 (миллиардов долларов - УНИАН). А доходы бюджета выросли "плюс 50%" к показателю прошло года. Мы проявили прагматизм, прошли и будем идти далее по пути сложных реформ, которые требуют политической поддержки", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что на текущий момент правительство делает все, чтобы стабилизировать финансовый сектор.

"У нас было много программ с МВФ, ЕБРР, Всемирным банком. И впервые за последние 20 лет, все обязательства, взятые правительством, как бы трудно их не было выполнить, были выполнены", - подчеркнул глава правительства.

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Ранее стабилизацию в финансовом секторе отмечал ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд. Как подчеркивал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, теперь МВФ важно убедиться в приверженности руководства Украины правильной финансовой и антикоррупционной политике.