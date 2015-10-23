Кабмин пока не знает, как компенсировать недостачу денег при снижении налогов - Абромавичус

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Абромавичус отметил, что, проводя любую налоговая реформу, необходимо в первую очередь думать о последствиях, и что снижение ставок налогообложения приведет к недостаче денег в бюджете.

«Та налоговая реформа, которую предложила министр финансов – это очень ответственно с точки зрения ситуации в стране. Но будет определенная недостача денег, и у нас нет сейчас уверенности, что мы сможем это компенсировать», - сказал он.

Министр напомнил, что реформа, предложенная министром финансов Натальей Яресько предполагает внедрение плоской шкалы налогообложения в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль.

В тоже время, он отметил, что существует более радикальная налоговая реформа, предложенная парламентом.

Как сообщал УНИАН, подготовленные Минфином и представленные в сентябре изменения в систему налогообложения, в частности, предполагали установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.

В свою очередь, общественные организации разработали и представили на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики альтернативный проект налоговой реформы с акцентом на снижение ряда ставок налогов и улучшение системы их администрирования.

Впоследствии Минфин сообщил, что рассчитывает завершить обсуждение моделей налоговой реформы и определиться, какие налоговые изменения будут внедряться в Украине, в ноябре.