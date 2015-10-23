Министр экономики уверен: ВВП Украины через 20 лет достигнет $500 миллиардов

Украинский ВВП через 20 лет достигнет 500 миллиардов долларов, в то время как по итогам 2015 года он составит около 85 миллиардов долларов, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

"Украинская экономика через 20 лет будет оцениваться в 500 миллиардов долларов”, - сказал он.

По словам министра, Украина обладает огромными природными ресурсами, а также большим количеством образованного и высококвалифицированного населения, что при должном темпе реформ и качестве государственного управления сможет стимулировать быстрый экономический рост.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Rating вдвое ухудшило свой прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года – до 10% с 5%, прогнозированных в марте текущего года.

Кабмин весной озвучил три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагали падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Осенью ключевые кредиторы страны – Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития также ухудшили макропрогнозы для Украины на 2015 год – до 9-12%, хотя и сошлись во мнении, что 2016 год ознаменуется ростом экономики на 1-2%.

Худший прогноз падения ВВП Украины по итогам 2015 года выдало рейтинговое агентство Standard & Poor’s, которое предполагает падение экономики Украины на 15%.