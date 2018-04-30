Баланс недели: окрепший рейтинг, щедроты Нацбанка и очередная налоговая реформа

Ключевым событием минувшей недели, бесспорно, являются выборы в местные советы. Внимание к ним продиктовано их политической и экономической значимостью. От результатов волеизъявления граждан во многом зависит продолжение на региональном уровне реформ власти в части политической и бюджетной децентрализации. На места отдали весомую часть административных функций и существенный финансовый ресурс – порядка 40 млрд грн, ранее поступавших исключительно в центральный бюджет. И теперь именно регионы должны внедрить новые механизмы управления, а центральная власть – оценить эффективность и действенность принятых генеральных решений, в том числе экономического толка.

Очевидно, что результаты выборов приведут к многопартийности в местных советах, что заставит региональных политиков искать компромиссные решения по экономическим и социальным вопросам.

Причем, времени на «раскачку», длительный подсчет голосов и неспешное формирование большинства в местных советах, понятно, нет. От Украины уже не ждут заявлений. Кредиторы страны рассчитывают на результаты реформ и прогнозируют экономический рост уже в следующем году – на 1-2%. Обмануть их ожидания – упустить перспективы выхода на внешние рынки товаров, услуг и капитала.

«Задел» на будущее

О возможности выхода Украины на рынок капитала заговорили на минувшей неделе. Standard & Poor's Ratings Services первым из большой тройки международных рейтинговых агентств повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «B-/B» с преддефолтного уровня. Так S&P оценил завершение реструктуризации части госдолга и обмен евробондов. Одновременно агентство дало рейтингу «стабильный» прогноз, полагая, что в следующий раз о возможности дефолта в отношении Украины можно будет говорить года через два–три, когда завершится период отсрочки долговых платежей.

Следом за S&P о скором повышении рейтингов заявило и Fitch Ratings, аналитики которого также положительно оценивают результаты проведенной правительством долговой операции.

В экспертной среде расценили действия рейтинговых агентств как прямой сигнал о восстановлении украинской экономики и возможном возвращении страны на заемные рынки уже к 2017 году. «Повышение рейтинга – это некий сигнал о том, что реструктуризация завершится благополучно, что расчищает почву для выхода на внешние рынки в целом», - сказал генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко. Он подчеркнул, что сам по себе уровень рейтинга относительно низкий. «Однако любое повышение рейтингов на несколько ступенек сразу является знаком, что есть какие-то позитивные тенденции», - добавил эксперт.

И эти тенденции определенно сыграют Украине на руку. Так, в S&P предположили, что в нынешних реалиях Украина может смело рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны ключевого кредитора – Международного валютного фонда. МВФ, уверены финансисты, продолжит финансирование программы реформ украинского правительства даже в случае, если Украина не решит вопрос с так называемым «российским» долгом в 3 млрд долл., давно признанным «политической взяткой» президенту Януковичу за отказ подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году.

Держать в тонусе

Между тем, на минувшей неделе агентства Fitch и S&P ухудшили прогнозы падения экономики Украины по итогам 2015 года. В частности, Fitch ухудшил свой прогноз негатива вдвое, оценив возможное падение ВВП Украины к концу декабря до 10%. S&P оказался и того жестче - спрогнозировал «минус» 15% падения. Пока это - самая плохая прогнозная оценка, из всех ранее выданных Украине по 2015 году. МВФ, Всемирный Банк и ЕБРР высказывали более оптимистичные предположения и оценивали глубину падение в 11-12% по сравнению с прошлым годом.

При этом и кредиторы, и рейтинговые агентства уверены в экономическом росте Украины в следующем – 2016 году. Эту уверенность разделил на минувшей неделе и министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Я вижу, что не только в 2016 году будет рост 2-2,5%, а реально даже в IV квартале этого года мы увидим... С бизнесом регулярно общаюсь, бизнес, конечно же, чувствует, что есть минимальное улучшение и нужно обязательно делать все, что возможно, чтобы восстановление экономики было более существенным», - сказал Абромавичус.

Отчасти его слова подтвердил и Госстат. На минувшей неделе статведомство сообщило, что спад промышленного производства в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года замедлился - до 5,1%. В целом с начала года спад составил 16,6%.

Комментируя данные Госстата, первый заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив на своей странице в Facebook написала: «Наибольший рост показала перерабатывающая промышленность +10,7%, производство электрооборудования +20%, производство пищевых продуктов +19%, мебели и другой продукции +15,8%. В целом наблюдаем положительную тенденцию на всех фронтах».

Нацбанк «упрощает» жизнь

Ключевой финансовой новостью минувшей недели стало долгожданное снятие Национальным банком набора валютных ограничений, действовавших в последние месяцы. В частности, НБУ упразднил обязательную продажу валюты для нерезидентов, желающих принять участие в украинской приватизации и осуществляющих так называемый гарантийный взнос. Также от обязательной продажи валюты освобождены операции по международным программам с ЕС и грантам для украинских компаний и предприятий с госдолей.

Помимо этого, регулятор смягчил ограничение по выдаче гривневой наличности через кассы и банкоматы, установленное в размере 300 тыс. грн в сутки на одного клиента. Теперь эта норма не будет распространяться на валютно-обменные операции с физическими лицами, что упростит продажу наличной валюты.

Также Нацбанк ослабил требования к кредиторам и заемщикам в части регистрации изменений в кредитных договорах и разрешил банкам снимать с контроля экспортные операции клиентов по оплате телекоммуникационных услуг, оформленные надлежащим образом.

Нынешние послабления стали вторым пакетом мер по либерализации банковского рынка. Ранее регулятор анонсировал полную отмену административных ограничений на валютном рынке и переход к валютному регулированию на рыночных принципах к середине 2016 года.

На страже госинтересов

На минувшей недели были знаковые новости и от НАК «Нафтогаз Украины», Минэкономразвития и Мининфраструктуры. В частности, «Нафтогаз» перечислил очередной платеж российскому «Газпрому» за газ, импортируемый для прохождения отопительного сезона. Объем транша составил 136 млн долл., что соответствует расчетам правительства. Одновременно госхолдинг обратился к местным властям с требованием экономить ресурс и «не греть улицу». На «государственный» карандаш уже взяты «Винницагортеплоэнерго», «Львовтеплоэнерго» и предприятия ТКЭ в Ивано-Франковской области, где использование газа неоправданно выросло в 62 раза. В «Нафтогазе» отметили, что будут следить за развитием ситуации и докладывать обо всем непосредственно главе правительства Арсению Яценюку.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иск против России о неправомерном применении торговых ограничений в отношении украинских вагонов и стрелочных переводов.

Как подчеркнула Микольская, это - первый иск из общего пакета аналогичных претензий, которые будут выставлены позже.

По информации торгпреда, поводом обратиться в ВТО послужили данные статистики, согласно которым российские торговые ограничения за два года сократили объем украинского экспорта вагонов и железнодорожных переводов в годовом выражении до 51 млн долл. с 1,7 млрд долл.

В ВТО информацию об иске подтвердили. В частности, сообщение об исковых требованиях уже размещено на официальном сайте организации, детали требований появятся на сайте в ближайшие дни.

Министр Абромавичус подтвердил и перспективу отмены с 1 января 2016 года дополнительного импортного сбора. Он был введен в феврале 2015 года. По словам министра, мера не оправдала ожиданий. «Нацбанк и правительство готовы к дальнейшей отмене временных мер финансовой стабилизации», - подчеркнул Абромавичус.

Министерство инфраструктуры приступило к юридическому оформлению реформируемой «Укрзализныци». Новая структура – публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» - была зарегистрирована 21 октября. В тот же день состоялось первое заседание правления нового акционерного общества. По его итогам руководители АО обратились в Мининфраструктуры с просьбой провести конкурс на должность главы правления и подготовили обращение в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку о выпуске акций ПАО «Украинская железная дорога».

Не менее знаковыми были решения в сфере воздушного транспорта. 25 октября вступит в силу взаимный запрет авиационных властей Украины и России на прямые полеты авиакомпаний в города двух стран. С украинской стороны такая мера была продиктована применением санкций к России, как к стране агрессору и стране, нарушающей запрет на полеты в оккупированный Крым. Причины российского «зеркального» решения до сих пор остаются невыясненными.

В то же время, 19 октября Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) неожиданно для всех предложило Государственной авиационной службе Украины, которую курирует Мининфраструктуры, начать срочные переговоры о возобновлении прямого воздушного сообщения между двумя странами. Мининфраструктуры и Госавиаслужба на переговоры согласились, но о времени, месте и составе переговорной группы пока не сообщали. На сегодня непонятно, пойдут ли стороны на взаимные уступки и какими могут быть «послабления».

Комментируя возможное развитие событий, президент крупнейшего в Украине авиаперевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников отметил, что консультации и переговоры - «всегда лучше конфронтации». «Убежден, что перевозчики должны быть привлечены к консультациям, и при положительном завершении этих консультаций они смогут оперативно восстановить рейсы. МАУ готова возобновить продажи в течение часа после принятия решения», - сказал Мирошников, добавив, что санкции и запреты ни в коем случае не должны привести к переделу авиарынка.

«Оскандалились» с реформой

Скандалом недели стало представление бизнесу очередного варианта налоговой реформы – теперь от профильного комитета Верховной Рады, и решение правительства о чистке кадров в Государственной фискальной службе.

Предложения парламентского комитета уже назвали наиболее радикальными из всех ранее представленных. И если бизнес только присматривается к ним, то Минфин и представительство МВФ в Украине уже поспешили от них «откреститься». Более того, МВФ пригрозил приостановкой программы кредитования, если депутаты будут настаивать на своем видении налоговых изменений.

Суть депутатских новаций в отмене спецрежима НДС для всех, кроме животноводов, введение прямых дотаций для аграриев, снижение ставок налога на доходы физлиц, ЕСВ, НДС, повышение ставок акцизов и изменение подходов к пониманию и администрированию налога на прибыль. Свои представления есть и в отношении «единщиков». Им предлагают снизить порог доходности, ограничить набор сфер, предполагающих ведение налогового учета по упрощенной схеме, и увеличить ставки единого налога – в зависимости от группы.

Обсуждение этих предложений начнется на следующей неделе – в стенах Верховной Рады. Причем комитет настаивает на участии МВФ и Минфина в этих дискуссиях. Но их рвение «поговорить» пока не наблюдается.

И не мудрено. Какими бы ни оказались основные постулаты будущей налоговой реформы, они потребуют кадры, готовые эти постулаты реализовать в правильном виде. А с этим могут возникнуть проблемы уже сегодня. На минувшей неделе премьер Яценюк потребовал от главы Государственной фискальной службы провести, наконец, чистку рядов и выполнить требования закона о люстрации. По информации премьера, минимум 42% руководящего состава центрального аппарата ГФС - 76 чиновников высшего ранга - должны быть уволены незамедлительно. На местах «под статью» попадают не менее 15% чиновников.

Мало того, как сообщили в спецдепартаменте Министерства юстиции, свои должности незаконно занимают глава налоговой Киева, ректор Национального университета Государственной налоговой службы, а также главы нескольких региональных таможен. При этом в Минюсте прямо намекнули - если эти чиновники по каким-то причинам не уйдут в отставку, своего поста лишится глава ГФС Роман Насиров.

Как подчеркнула руководитель специального департамента Минюста Татьяна Козаченко, Насиров должен выполнить требования закона и не «прятаться» за решения кадровых департаментов. «Именно он (Насиров - УНИАН) управляет ведомством и определяет, что это ведомство должно действовать по закону. И есть сомнения в том, что Насиров мог не знать, что происходит, - сказала Козаченко. – Именно поэтому Министерство финансов, Нацслужба, Минюст и Секретариат Кабмина поставили вопрос о привлечении его (Насирова - УНИАН) к дисциплинарной ответственности. И вы должны понимать, что дисциплинарная ответственность предполагает также и увольнение. То есть, он должен выполнить закон».

Как будет развиваться ситуация в ГФС, станет понятно уже на следующей неделе. Несмотря на поствыборный статус, она также обещает быть насыщенной экономическими событиями. Свою работу начнет Верховная Рада, Всемирный банк представит рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business, в котором Украина должна улучшить свой показатель минимум на 10 позиций, а 29 октября истекает срок возможной реструктуризации «российского» долга. Это - последняя дата, когда российская сторона может принять условия реструктуризации и пойти на компромисс с украинским правительством.

Олеся Сафронова (УНИАН)