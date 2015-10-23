Гривня на межбанке опустилась к психологической отметке – 23 за доллар

В пятницу, 23 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,75/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1250/25,3990 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3660/0,3710 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,5747 грн/долл., к этому часу было заключено 580 сделок на сумму 445,33 млн долл.