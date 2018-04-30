Кадровое обнуление Фискальной службы

«Я требую после завершения проверки незамедлительно от руководителя ГФС выполнить закон и уволить 42% центрального аппарата службы и 15% аппарата областных руководителей подразделений ГФС». Такое жесткое требование к главе Государственной фискальной службе Роману Насирову выставил премьер Арсений Яценюк на последнем заседании Кабмина, хотя в более мягкой форме оно уже звучало не единожды.

Этому есть простое объяснение. Дело в том, что Министерство юстиции проверило 344 личных дела высшего руководства центрального аппарата и областных подразделений Фискальной службы и ужаснулось – половина сотрудников подлежит люстрации и уже более года они не имеют права занимать свои должности.

«Мы проверили личные дела всех чиновников: центральный аппарат, руководителей структурных подразделений, их заместителей, территориальные органы. Все фамилии этих чиновников будут публичными, чтобы каждый мог проверить, как происходит очищение в Украине», - заявила председатель департамента люстрации Минюста Татьяна Козаченко. По ее словам, чиновники, попавшие в «черный» список, уже более года не имеют права занимать свои должности. Тем не менее, благодаря фантастическим способностям системы к самосохранению, они продолжают занимать руководящие посты в фискальной службе. Среди них: руководитель территориального управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко, ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины Павел Пашко.

Но, пожалуй, самая главная причина премьерских претензий к ГФС: бизнес на всех углах кричит о пронизывающей ряды фискалов коррупции. Если ситуация с кадровым обновлением не изменится, то дамоклов меч увольнения нависнет уже над самим Насировым. По крайней мере, Минюст о такой перспективе предупредил.

ГФС: к обновлению всегда готов

Руководство Фискальной службы в свою очередь заявило: кадровым обновлением занимаются, но предпочитают подойти к этому вопросу основательно и без спешки. По словам Насирова, ГФС четыре месяца разрабатывала процедуры и критерии отбора для разных специалистов, которые должны будут пройти претенденты на работу в Фискальную службу.

«Мы начали процесс кадрового обновления службы, разработали новое штатное расписание для центрального аппарата, и все работники, которые претендуют на должности в новой структуре, будут проходить через процедуру оценивания и тестирования. Это - идентичный процесс тому, что происходит в новой полиции и прокуратуре, но он - специфичный по деятельности Государственной фискальной службы», - пояснил Насиров.

По его словам, работники как центрального аппарата, так и территориальных органов не будут переводиться на должности автоматически, они должны будут проходить профессиональные и психологические тесты. А те категории сотрудников, должности которых связаны с признаками коррупционного риска, будут проходить исследования на детекторе лжи. К слову, желание проверять фискалов на полиграфе высказывал еще экс-глава налоговой беглый Александр Клименко, при котором уровень взяточничества в ведомстве достиг невероятных размеров.

И самое интересное – впервые к процессу смены кадров в Государственной фискальной службе привлекут консорциум независимых HR консультантов. По словам директора кадрового холдинга «Анкор» Юрия Перча, сотрудников будут отбирать опытные и независимые профессионалы, не связанные с фискальной службой.

Сколько времени может занять такой основательный подход - не понятно. Только выполнение требования премьер-министра может снова затянуться на неопределенный срок.

Перетасовка кадров

Некоторые эксперты оценивают заявление премьера как популистское. «Очередное громкое заявление премьера Яценюка так и останется, скорее всего, не больше, чем громкими словами. Уже были летом этого года заявления того же премьера об увольнении всех работников ГФС и ГФИ и полном обновлении штатов сотрудников этих служб, которым не было суждено сбыться», - подчеркивает заместитель руководителя компании «Публичный аудит» Андрей Вигиринский.

По его мнению, увольнение, пусть даже люстрированных сотрудников, не сможет решить годами накопившиеся в фискальной службе проблемы. Тем более, что увольнению подлежат не рядовые инспекторы.

Между тем, бизнес постоянно настаивает на том, что кадровое обновление фискальной службы назрело давно и просто необходимо. Так, по данным Европейской бизнес-ассоциации, количество жалоб на необоснованные и неправомерные действия налоговых органов в последнее время значительно выросло.

«Если говорить о руководителях налоговых по всем городам Украины, все они, кто работал предыдущие годы, погрязли в коррупции и подлежат серьезной люстрации. Это - позиция общая, и бизнеса», - сказал руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий Гарный. Он считает, если изменения и будут в структуре Фискальной службе, то это будет, скорее, косметическая перетасовка старых сотрудников - замы займут кресла своих начальников, и реальных изменений никто не ощутит.

По его мнению, правительству сейчас не выгодно тасовать кадровую колоду Фискальной службы, поскольку там должности занимают «опытные люди», способные и обученные решать проблемы наполнения бюджета всеми доступными и недоступными методами.

Кроме того, остается открытым вопрос, где брать такое количество новых людей, способных сразу же включиться в работу. Плюс, учитывая низкий уровень оплаты труда государственных служащих, прийти туда могут только неопытные выпускники вузов, которые не знают, как на практике взимаются налоги и сборы. Не говоря уже о борьбе с «налоговыми ямами», фиктивными предприятиями и различными уклонениями от уплат сборов.

«В ГФС так же, как и в остальных госорганах, существует «кадровый голод». И это связано не с отсутствием в Украине достаточного количества профессиональных людей с высокими моральными и патриотическими настроениями, а с уровнем заработной платы, которая в отличие от губернатора Одесской области, финансируется в пределах фонда оплаты труда, и ее сегодня недостаточно для нормальной жизни», - отмечает Вигиринский.

Эксперт настаивает на том, что профессионализм, работа, вознаграждение за нее и коррупция – неразрывно связанные между собой явления. «Когда на место уволенных по люстрации работников придут новые люди, получив первые заработные платы, которых хватит, в лучшем случае, на уплату коммунальных платежей и нормальное существование их семей в течение первой половины месяца, при наличии многих соблазнов новые работники станут на протоптанную дорожку своих предшественников», - считает он.

Таким образом, необходимо реформировать в целом подход к функционированию Государственной фискальной службы. Иначе все декларируемые изменения снова будут перетасовкой чиновников с одной колоды в другую, когда меняется только имена на табличках. А налогоплательщики как не чувствовали никаких изменений, так и не почувствуют.

Ксения Обуховская (УНИАН)