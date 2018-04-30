Кадровое обнуление Фискальной службы
Премьер Яценюк требует от главы Фискальной службы немедленно уволить едва ли не половину работников центрального аппарата ГФС. Но эксперты считают, что кадровое обновление вряд ли искоренит коррупцию в ведомстве. Для этого необходимо принимать более системные решения.
«Я требую после завершения проверки незамедлительно от руководителя ГФС выполнить закон и уволить 42% центрального аппарата службы и 15% аппарата областных руководителей подразделений ГФС». Такое жесткое требование к главе Государственной фискальной службе Роману Насирову выставил премьер Арсений Яценюк на последнем заседании Кабмина, хотя в более мягкой форме оно уже звучало не единожды.
Этому есть простое объяснение. Дело в том, что Министерство юстиции проверило 344 личных дела высшего руководства центрального аппарата и областных подразделений Фискальной службы и ужаснулось – половина сотрудников подлежит люстрации и уже более года они не имеют права занимать свои должности.
«Мы проверили личные дела всех чиновников: центральный аппарат, руководителей структурных подразделений, их заместителей, территориальные органы. Все фамилии этих чиновников будут публичными, чтобы каждый мог проверить, как происходит очищение в Украине», - заявила председатель департамента люстрации Минюста Татьяна Козаченко. По ее словам, чиновники, попавшие в «черный» список, уже более года не имеют права занимать свои должности. Тем не менее, благодаря фантастическим способностям системы к самосохранению, они продолжают занимать руководящие посты в фискальной службе. Среди них: руководитель территориального управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко, ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины Павел Пашко.
Но, пожалуй, самая главная причина премьерских претензий к ГФС: бизнес на всех углах кричит о пронизывающей ряды фискалов коррупции. Если ситуация с кадровым обновлением не изменится, то дамоклов меч увольнения нависнет уже над самим Насировым. По крайней мере, Минюст о такой перспективе предупредил.
ГФС: к обновлению всегда готов
Руководство Фискальной службы в свою очередь заявило: кадровым обновлением занимаются, но предпочитают подойти к этому вопросу основательно и без спешки. По словам Насирова, ГФС четыре месяца разрабатывала процедуры и критерии отбора для разных специалистов, которые должны будут пройти претенденты на работу в Фискальную службу.
«Мы начали процесс кадрового обновления службы, разработали новое штатное расписание для центрального аппарата, и все работники, которые претендуют на должности в новой структуре, будут проходить через процедуру оценивания и тестирования. Это - идентичный процесс тому, что происходит в новой полиции и прокуратуре, но он - специфичный по деятельности Государственной фискальной службы», - пояснил Насиров.
По его словам, работники как центрального аппарата, так и территориальных органов не будут переводиться на должности автоматически, они должны будут проходить профессиональные и психологические тесты. А те категории сотрудников, должности которых связаны с признаками коррупционного риска, будут проходить исследования на детекторе лжи. К слову, желание проверять фискалов на полиграфе высказывал еще экс-глава налоговой беглый Александр Клименко, при котором уровень взяточничества в ведомстве достиг невероятных размеров.
И самое интересное – впервые к процессу смены кадров в Государственной фискальной службе привлекут консорциум независимых HR консультантов. По словам директора кадрового холдинга «Анкор» Юрия Перча, сотрудников будут отбирать опытные и независимые профессионалы, не связанные с фискальной службой.
Сколько времени может занять такой основательный подход - не понятно. Только выполнение требования премьер-министра может снова затянуться на неопределенный срок.
Перетасовка кадров
Некоторые эксперты оценивают заявление премьера как популистское. «Очередное громкое заявление премьера Яценюка так и останется, скорее всего, не больше, чем громкими словами. Уже были летом этого года заявления того же премьера об увольнении всех работников ГФС и ГФИ и полном обновлении штатов сотрудников этих служб, которым не было суждено сбыться», - подчеркивает заместитель руководителя компании «Публичный аудит» Андрей Вигиринский.
По его мнению, увольнение, пусть даже люстрированных сотрудников, не сможет решить годами накопившиеся в фискальной службе проблемы. Тем более, что увольнению подлежат не рядовые инспекторы.
Между тем, бизнес постоянно настаивает на том, что кадровое обновление фискальной службы назрело давно и просто необходимо. Так, по данным Европейской бизнес-ассоциации, количество жалоб на необоснованные и неправомерные действия налоговых органов в последнее время значительно выросло.
«Если говорить о руководителях налоговых по всем городам Украины, все они, кто работал предыдущие годы, погрязли в коррупции и подлежат серьезной люстрации. Это - позиция общая, и бизнеса», - сказал руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрий Гарный. Он считает, если изменения и будут в структуре Фискальной службе, то это будет, скорее, косметическая перетасовка старых сотрудников - замы займут кресла своих начальников, и реальных изменений никто не ощутит.
По его мнению, правительству сейчас не выгодно тасовать кадровую колоду Фискальной службы, поскольку там должности занимают «опытные люди», способные и обученные решать проблемы наполнения бюджета всеми доступными и недоступными методами.
Кроме того, остается открытым вопрос, где брать такое количество новых людей, способных сразу же включиться в работу. Плюс, учитывая низкий уровень оплаты труда государственных служащих, прийти туда могут только неопытные выпускники вузов, которые не знают, как на практике взимаются налоги и сборы. Не говоря уже о борьбе с «налоговыми ямами», фиктивными предприятиями и различными уклонениями от уплат сборов.
«В ГФС так же, как и в остальных госорганах, существует «кадровый голод». И это связано не с отсутствием в Украине достаточного количества профессиональных людей с высокими моральными и патриотическими настроениями, а с уровнем заработной платы, которая в отличие от губернатора Одесской области, финансируется в пределах фонда оплаты труда, и ее сегодня недостаточно для нормальной жизни», - отмечает Вигиринский.
Эксперт настаивает на том, что профессионализм, работа, вознаграждение за нее и коррупция – неразрывно связанные между собой явления. «Когда на место уволенных по люстрации работников придут новые люди, получив первые заработные платы, которых хватит, в лучшем случае, на уплату коммунальных платежей и нормальное существование их семей в течение первой половины месяца, при наличии многих соблазнов новые работники станут на протоптанную дорожку своих предшественников», - считает он.
Таким образом, необходимо реформировать в целом подход к функционированию Государственной фискальной службы. Иначе все декларируемые изменения снова будут перетасовкой чиновников с одной колоды в другую, когда меняется только имена на табличках. А налогоплательщики как не чувствовали никаких изменений, так и не почувствуют.
Ксения Обуховская (УНИАН)