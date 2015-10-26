Кабмин прогнозирует рост украинской экономики в 2016 году на уровне 2%

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 25 октября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы прогнозируем, что в 2016 году рост украинской экономики составит 2%», - сказал Яценюк.

Глава правительства напомнил, что 1 января 2016 года вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом: «Это станет очень серьезным толчком к тому, чтобы украинская экономика стала конкурентной, и чтобы в Украину пришли иностранные инвестиции».

Яценюк отметил, что 23 октября вместе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель они открыли первую в истории мощную конференцию между украинским и немецким бизнесом: «Немецкий бизнес за последние полтора года не только не ушел из Украины, но и, наоборот - готов дальше инвестировать в украинскую экономику».

Представители немецкого бизнеса, по словам главы правительства, говорят, что Украина «многое сделала»: «Но надо делать еще больше для того, чтобы немецкие инвестиции пришли в Украину, создавали новые предприятия, новые рабочие места и завозили сюда новые технологии».

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Ключевые сферы немецких инвестиций в украинскую экономику, подчеркнул Яценюк, это, прежде всего, транспортная инфраструктура. Он сообщил, что правительство уже начало переговоры с немецкой компанией Siemens по обновлению подвижного состава украинской железной дороги и ее модернизации.

Еще одна важная сфера инвестиций - это аграрный сектор: «Нам необходимы инвестиции для того, чтобы иметь новую качественную технику. Поэтому мы проводим переговоры о разблокировании финансовой помощи для Украины через компанию «Гермес», которая будет направлена на выдачу кредитов для украинских фермеров с целью приобретения немецкой техники - таких комбайнов как CLAAS и John Deere, которые производятся на немецких заводах».

Энергетика – это еще одна сфера для инвестиций немецкого бизнеса, отметил Яценюк и сообщил, что обратился к немецким компаниям «с тем, что настало время инвестировать в украинскую газотранспортную систему». «Мы приняли соответствующий закон, и есть все возможности для того, чтобы немецкие энергетические компании зашли в украинскую энергетическую систему и совместно с нами оперировали украинской ГТС и хранилищами», - сказал он.

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«Это будет лучший путь, как не дать возможности обойти Украину и строить разного рода трубопроводы, которые лишают Украину транзитного потенциала. Это очень сильный вид энергетического бизнеса и формирования совместной энергетической политики между Украиной, Германией и в целом ЕС», - добавил глава правительства.

Яценюк также сообщил, что Германия рассматривает Украину как одну из ключевых стран по инвестициям в энергоэффективность и энергосбережение. Это, по его словам, стало возможным «благодаря тем реформам в энергетическом секторе, которые мы провели, в том числе и очень сложным, но правильным реформам в ценообразовании и тарифообразовании на энергетические ресурсы, в системах управления энергетических монополистов государства».

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Инвестиции Германии в энергоэффективность, подчеркнул он, - «это новые котлы, утепление и технологии, которые сохраняют энергетические ресурсы и дают возможность меньше платить по счетам за жилищно-коммунальные услуги».

«Наше сотрудничество в экономической сфере с Германией является крайне важным. Германия является лидером экономического развития Европейского Союза. И, несмотря на все проблемы, которые есть в ЕС и в Германии, в том числе связанные с кризисом мигрантов, убытками стран-членов Европейского Союза от введенных санкций против Российской Федерации, - канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает украинский народ», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства также отметил, что 26 октября в Украину прибудет министр торговли США Пенни Притцкер «для привлечения американских инвестиций в украинскую экономику»: «После нашей инвестиционной конференции, которая состоялась в Вашингтоне, американский бизнес приезжает в Украину с тем, чтобы инвестировать в Украину, создавать предприятия, рабочие места и развивать наши экономики».