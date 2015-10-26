МВФ готов включить юань в корзину резервных валют

Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в докладе специалистов МВФ, который содержит рекомендации для совета директоров организации, "приводится положительное заключение по включению юаня в корзину".

"С технической стороны все идет по плану, также нет никаких очевидных политических препятствий. Экспертное мнение, приведенное в докладе, склоняется к включению жэньминьби (официальное название юаня) в корзину, но решение остается за советом директоров", - цитирует агентство свои источники в организации.

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Тем не менее, американская сторона, которая обладают в МВФ блокирующим пакетом голосов, скептически относится к этой инициативе. При этом в случае поддержки доклада советом директоров, собрание которого должно пройти в ноябре, юань сможет попасть в корзину только через год - в октябре 2016 года. Организация в августе продлила действие текущей корзины на девять месяцев - с 31 декабря 2015 года до 30 сентября 2016 года. МВФ пересматривает вес валют в корзине каждые пять лет. Ранее организация подчеркивала, что международное признание юаня должно отвечать определенным рыночным критериям, а чтобы этого добиться, Китаю необходимо еще выполнить целый ряд предварительных условий.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Китае официально заработала система международных платежей (CIPS). Это позволит повысить эффективность трансграничных расчетов в юанях и стимулировать использование юаня в международных масштабах.