МВФ готов включить юань в корзину резервных валют
Международный валютный фонд готов включить китайский юань в свою корзину резервных валют, на основе которых фонд формирует собственную расчетную единицу - так называемые специальные права заимствования.
Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает ТАСС.
Как отмечает агентство, в докладе специалистов МВФ, который содержит рекомендации для совета директоров организации, "приводится положительное заключение по включению юаня в корзину".
"С технической стороны все идет по плану, также нет никаких очевидных политических препятствий. Экспертное мнение, приведенное в докладе, склоняется к включению жэньминьби (официальное название юаня) в корзину, но решение остается за советом директоров", - цитирует агентство свои источники в организации.
Читайте такжеРост ВВП Китая замедлился до 6,9% - минимальный показатель с 2009 года
Тем не менее, американская сторона, которая обладают в МВФ блокирующим пакетом голосов, скептически относится к этой инициативе. При этом в случае поддержки доклада советом директоров, собрание которого должно пройти в ноябре, юань сможет попасть в корзину только через год - в октябре 2016 года. Организация в августе продлила действие текущей корзины на девять месяцев - с 31 декабря 2015 года до 30 сентября 2016 года. МВФ пересматривает вес валют в корзине каждые пять лет. Ранее организация подчеркивала, что международное признание юаня должно отвечать определенным рыночным критериям, а чтобы этого добиться, Китаю необходимо еще выполнить целый ряд предварительных условий.
Читайте такжеВ Китае заявили об отсутствии оснований для девальвации юаня
Ранее УНИАН сообщал, что в Китае официально заработала система международных платежей (CIPS). Это позволит повысить эффективность трансграничных расчетов в юанях и стимулировать использование юаня в международных масштабах.