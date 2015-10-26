США расширяют расследование в отношении московского подразделения Deutsche Bank

Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, передает ПРАЙМ со ссылкой на Financial Times.

Теперь наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве власти США проводят проверку на предмет возможного нарушения санкций, отмечает издание.

Как указывается, власти США расширяют проверку в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США.

Читайте такжеDeutsche Bank после скандалов объявил о масштабных перестановках в руководствеПредметом расследования является серия так называемых "зеркальных сделок", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который был главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти США расследуют, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

В августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.