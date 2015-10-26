Вкладчикам банка "Финансовая инициатива" не смогли начать выплаты из-за судебного запрета на его ликвидацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не может начать выплаты гарантированных сумм вкладчикам банка "Финансовая инициатива" из-за судебного запрета на его ликвидацию, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, фонд собирается обжаловать решение суда и просит суд разъяснить, каким образом обеспечивать выполнение судебного запрета не нарушая требований законодательства.

По информации Фонда гарантирования, в период ликвидации банка "Финансовая инициатива" по общему реестру выплату гарантированной суммы должны получить более 38 тысяч вкладчиков на общую сумму 1,94 миллиарда гривень, а в период временной администрации уже выплачено 1,84 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива", ранее принадлежавший одному из крупнейших аграрных производителей Украины компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Нацбанк 23 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка "Финансовая инициатива", принадлежащего собственнику ликвидируемого в настоящее время "VAB Банка" Олегу Бахматюку. С 24 июня в банке "Финансовая инициатива" работала временная администрация.