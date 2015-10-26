В России предлагают за использование биткоинов лишать свободы на четыре года

Министерство финансов РФ ужесточило подход к наказанию за выпуск и оборот криптовалют, пишут "Известия".

Ведомство разработало поправки в Уголовный кодекс, по которым нарушителей будут сажать в тюрьму на четыре года. Ранее Минфин предлагал более мягкое наказание за выпуск и оборот криптовалют — штраф до 500 тыс. руб­лей или исправительные работы сроком до двух лет. В Минэкономразвития, которое поддерживает эту инициативу, отметили, что законопроект Минфина будет внесен правительством в Госдуму в ближайшие месяцы.

Читайте такжеСуд Евросоюза освободил от налогов обмен биткоиновВозможно, к ужесточению наказания Минфин подтолкнули планы компаний по выпуску криптовалют. Qiwi в сентябре 2015 года объявила о разработке своего аналога биткоинов —― битруб­лей. Как рассказали «Извес­тиям» в пресс-службе компании, предполагается, что с 2016 года битрублями можно расплачиваться за услуги (например, за мобильную связь) через Qiwi-кошелек. Гендиректор и совладелец компании Сергей Солонин сообщил, что при запуске будет использоваться криптотехнология blockchain, на которой работает система Bitcoin.

Представители Центробанка в прошлом году отмечали, что считают биткоины денежными суррогатами. Но этим летом первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский объявил, что «нельзя отвергать этот инструмент, возможно, за ним будущее». А в сентябре 2015 года зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила на форуме в Казани, что регулятор создал рабочую группу по изучению технологии blockchain с учетом международного опыта. Возможно, ЦБ проявил большую лояльность к биткоинам после того, как в 2015 году Банк Англии заявил о планах по созданию собственной цифровой валюты и сравнил появление биткоина с рождением интернета.

Но резко против криптовалют выступают силовики.

Председатель правления агентства «Финансовые инновации» Роман Прохоров (ранее возглавлял департамент национальной платежной системы ЦБ) указывает, что единственный шанс для легального оборота криптовалюты в России — установление четких правил их обращения с ликвидацией анонимности.