Вкладчикам "Интеграл-банка" и банка "Национальные инвестиции" начнут выплаты с 27 октября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 октября начинает выплаты гарантированных сумм вкладчикам "Интеграл-банка" и банка "Национальные инвестиции", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, выплаты вкладчикам "Интеграл-банка" будут осуществляться через отделения "ПриватБанка", вкладчикам банка "Национальные инвестиции" - через "Ощадбанк".

Фонд будет осуществлять выплаты вкладчикам банков, срок договоров которых истек до 21 октября включительно, а также по договорам текущего и карточного счета.

Читайте такжеФонд гарантирования хочет начать выплаты вкладчикам "Интеграл-банка"

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 сентября ввел временную администрацию в "Интеграл-банк" на основании признания национальным банком Украины этого банка неплатежеспособным.

Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк "Национальные инвестиции", ранее признанный проблемным с назначением куратора регулятора по причине непрозрачности ряда операций и стремительного существенного сокращения ликвидных средств.

Читайте такжеВкладчикам банка "Национальные инвестиции" выплатят более 760 миллионов гривень

Справка УНИАН. Банк "Национальные инвестиции" работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте банка, его крупнейшим владельцем является Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании "Украгроспилка", "Виадук" и "Эко".

"Интеграл-банк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию "Инвестиционно-торговый союз" 48,5705% акций банка.