Государственный "Укрэксимбанк" с начала года увеличил убыток в 2 раза

Государственный "Укрэксимбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 8,330 миллиарда гривень убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года убыток банка составил 3,951 миллиарда гривень.

Об этом банк сообщил в отчетности на своем сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 11,08% - до 140,192 миллиарда гривень, обязательства - на 18,9%, до 133,680 миллиарда гривень, в то время как собственный капитал сократился в 2,1 раза - до 6,512 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. "Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.

В начале июля банк сообщал об успешном завершении переговоров с кредиторами о перепрофилировании трех выпусков облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,475 миллиарда долларов, договорившись о продлении сроков погашения на семь лет с повышением ставки купона.