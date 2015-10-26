Минэкономразвития опубликовало законопроект об электронных госзакупках

Министерство экономического развития и торговли опубликовало на своем сайте законопроект об электронных государственных закупках, переименовывающий их в публичные и предусматривающий окончательный переход на электронную систему с 2017 года.

При этом законопроект касается публичных закупок, сумма которых превышает 50 тысяч гривень, но не больше пороговой суммы, устанавливаемой Кабинетом министров.

Документ предусматривает две процедуры закупок: открытые конкурентные торги и неконкурентные переговорные процедуры.

Первая процедура будет применяться в случае, если предмет закупки понятен и не требует дополнительных консультаций.

Вторая же будет использоваться в случае, если задача, стоящая перед заказчиком, может быть выполнена при помощи закупки различных товаров и услуг, а конкретный выбор можно сделать только после консультаций с участниками торгов.

В то же время, обе процедуры будут осуществляться в электронном системе публичных закупок.

Кроме того, законопроект регламентирует создание централизованных закупочных организаций, которые будут организовывать торги на конкретных территориях или административных единицах.

В случае принятия закон вступит в силу для всех органов исполнительной власти с 1 января 2016 года, а для всей системы публичных закупок в целом - с 1 января 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли надеется на принятие в декабре закона об электронных государственных закупках, предусматривающего поэтапный переход на электронную систему с 1 января 2016 года.

Система электронных государственных закупок Prozorro уже сэкономила более 300 миллионов гривень для государства.

Система электронных госзакупок, внедрить которую Министерство экономического развития и торговли планирует до конца 2016 года, будет построена путем объединения инфраструктуры волонтерского проекта по прозрачности госзакупок Prozorro и публичного портала госпредприятия "Внешторгиздат".

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Справка УНИАН. Prozorro – система, созданная по инициативе общественных организаций, коммерческих площадок, государственных органов и предпринимателей. Цель проекта – прозрачное и эффективное расходование государственных средств, а также предотвращение коррупции благодаря общественному контролю и расширению круга поставщиков.