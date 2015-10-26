Гривня на межбанке торгуется по 23,03 за доллар

В понедельник, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,90/23,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2720/25,4080 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3660/0,3690 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,9663 грн/долл., к этому часу заключено 225 сделок на сумму 67,92 млн долл.