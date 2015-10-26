США планируют предоставить Украине третью кредитную гарантию на $1 миллиард

США планируют предоставить Украине третью кредитную гарантию в размере 1 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр торговли США Пенни Прицкер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

“Я рада объявить, что президент с Конгрессом намерен осуществить шаги относительно третьей миллиардной кредитной гарантии для Украины в последующие месяцы. Это будет выполнением американского обещания рассмотреть возможность такой кредитной гарантии в конце 2015 года при соответствующих условиях”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.