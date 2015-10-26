В Китае предупреждают об угрозе нового мирового финансового кризиса

Вполне вероятно, что мир столкнется с еще одним мировым финансовым кризисом в ближайшие пять лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление генерального директора китайской комиссии по регулированию банковской системы Мин Ляо в интервью на саммите по глобальной повестке дня Всемирного экономического форума в Абу-Даби.

"Основная причина заключается в том, что большинство рисков, оставшихся после финансового кризиса 2008 года, сохраняются. Многие проблемы в банковской и рыночной сферах по-прежнему актуальны, кроме того, за эти годы было разработано недостаточно структурных реформ", - говорится в сообщении.

"Путь реформ, по которому после кризиса 2008 года пошли государственные банки и правительства, привел к положительным изменениям и восстановлению экономики лишь в некоторых странах. Реальная экономика в обозримом будущем не сможет вернуться к докризисному уровню, и следующий кризис, вероятно, поймает нас врасплох", - заявил он.

От отметил, что теневая банковская система — совокупность финансовых институтов, которые работают по банковским схемам, но формально банками не являются, — представляет собой наибольшую угрозу. Во-первых, усиление регулирования финансовых институтов смещает некоторые рискованные виды деятельности в теневой банковский сектор. Во-вторых, новые технологии усиливают риски от теневой банковской деятельности.

Недавние потрясения на фондовом рынке Китая свидетельствовали о риске усиления эффекта теневой банковской системы, которая вооружена новыми технологиями. Наибольшее влияние на глобальную финансовую систему будут оказывать финансовые интернет-технологии, которые все больше размывают географические и бизнес-границы.

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Интернет-технологии изменили традиционный способ ведения банковского бизнеса. Благодаря им многие мероприятия по финансовым сделкам теперь могут проводиться онлайн, и людям не нужно посещать банки так часто. Кроме того, связь между теневыми банками и интернетом стала крепче, чем когда-либо. Если в ближайшие пять лет эта тенденция получит развитие, то новые проблемы для мировой финансовой системы будут неизбежны.