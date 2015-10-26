Китай подал заявку на присоединение к ЕБРР – Financial Times

Китай подал официальную заявку о присоединении к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Как пишет Financial Times, если Китай станет участником ЕБРР, связи второй по величине мировой экономики и Европы значительно укрепятся, а Пекин получит доступ к проектному финансированию банка.

В ЕБРР газете сообщили, что еще в августе 2015 года «высокопоставленный китайский чиновник» (его имя не называется) обратился к президенту ЕБРР Сума Чакрабарти с предложением о включении Китая в состав акционеров банка. Источник FT утверждает,что акционерное участие Пекина в капитале ЕБРР «будет символическим».

Еще один собеседник издания в ЕБРР сообщил, что запрос Китая должен быть рассмотрен текущими акционерами ЕБРР, а сам процесс находится на ранней стадии.

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ЕБРР был создан в 1991 году для поддержки рыночной экономики, в первую очередь, в Европе. Институт выделяет средства и на проекты в других государствах: так, в 2014 году страны Центральной Азии получили €800 млн из общего объема финансирования ЕБРР (€8,9 млрд).

Как пишет Slon.ru, ранее Россия являлась лидером среди получателей проектного финансирования ЕБРР. С середины 2014 года банк приостановил рассмотрение новых проектов в РФ на фоне введения антироссийских санкций со стороны Запада.