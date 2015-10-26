Нацбанк ужесточит требования для пунктов обмены валют

"За последние два года Национальный банк не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, который может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - цитируются в сообщении слова первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

По его словам, будут введены дополнительные требования к капиталу таких небанковских учреждений, прозрачности их структуры, деловой репутации владельцев. Национальный банк также уделяет значительное внимание повышению уровня безопасности пунктов обмена валют и их клиентов - будут ужесточены требования к помещениям, защищенности касс и сейфов. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).

"Это очередные действия Национального банка по обеспечению прозрачности и стабильности финансовой системы Украины. Мы видим значительное продвижение в вопросе прозрачности банков и будем применять этот опыт на связанных рынках", - отметил Александр Писарук.

По данным НБУ, на сегодня в Украине деятельностью по обмену валют занимаются четыре небанковских учреждения, имеющих около 1850 структурных подразделений.

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Как сообщал УНИАН, в августе сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн.

В июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась «в тень», составлял более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.