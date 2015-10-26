Нацбанк ужесточит требования для пунктов обмены валют
Национальный банк Украины планирует ужесточить требования для деятельности небанковских учреждений, осуществляющих обмен валют, сообщается на сайте регулятора.
"За последние два года Национальный банк не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, который может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - цитируются в сообщении слова первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.
По его словам, будут введены дополнительные требования к капиталу таких небанковских учреждений, прозрачности их структуры, деловой репутации владельцев. Национальный банк также уделяет значительное внимание повышению уровня безопасности пунктов обмена валют и их клиентов - будут ужесточены требования к помещениям, защищенности касс и сейфов. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
"Это очередные действия Национального банка по обеспечению прозрачности и стабильности финансовой системы Украины. Мы видим значительное продвижение в вопросе прозрачности банков и будем применять этот опыт на связанных рынках", - отметил Александр Писарук.
По данным НБУ, на сегодня в Украине деятельностью по обмену валют занимаются четыре небанковских учреждения, имеющих около 1850 структурных подразделений.
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Как сообщал УНИАН, в августе сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн.
В июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась «в тень», составлял более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.