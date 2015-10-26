Иран хочет присоединиться к банку БРИКС

Иран намерен присоединиться к банку БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik .

Об этом заявил заместитель министра экономики Ирана Мохаммад Хазаи на встрече с министром промышленности Бразилии Армандо Монтейро.

"Мы надеемся на присоединение Ирана к этому банку как можно скорее, и получение статуса члена банка", — цитирует агентство Sputnik Хазаи.

Ранее об этом сообщило агентство Tasnim.

Как сообщал УНИАН, в конце июля текущего года в Китае заработал банк развития БРИКС.

Основной задачей банка является финансирование различных инфраструктурных проектов в странах-членах БРИКС и развивающихся странах.

Взнос каждого из государств БРИКС в капитал банка составляет $2 млрд, общая сумма - $10 млрд. Первым президентом банка стал представитель Индии, штаб-квартира организации будет располагаться в Китае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов.

Входящие в БРИКС страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – рассчитывают на базе нового банка создать альтернативу международным финансовым институтам, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, в которых определяющую роль играют США.

В 2006 году РФ выступила с инициативой создания БРИК — нового глобального форума, объединяющего Бразилию, Россию, Индию и Китай. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).