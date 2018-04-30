Что ждет украинцев после выборов

В Украине состоялись выборы в местные органы власти, которые, по сути, являются очень значимыми в нынешней ситуации. Вслед за ними в регионах стартует децентрализация. Поэтому волеизъявление украинцев – то, какой они хотят видеть власть в каждом отдельно взятом районе, городе, поселке, будет иметь ключевое значение для развития регионов, в первую очередь, в экономическом смысле. Начатые в стране реформы европейского образца теперь будут в руках новоизбранных депутатов и чиновников. Местные органы власти получат значительный объем полномочий. В собственность территориальных общин передаются земли, движимое и недвижное имущество, коммунальные объекты, природные ресурсы, а также немалый финансовый задел – порядка 40 млрд грн, ранее поступавших исключительно в центральный бюджет. Механизмы управления этими ресурсами должна разработать и внедрить местная власть. А с учетом того, что система будет многопартийной, то нам еще придется оценить способность властей находить компромисс при решении важных экономических и политических вопросов в регионах.

Кроме того, в Украине идет конституционная реформа - передача полномочий от Киева в областные и районные центры предусматривает ряд законодательных изменений. Реформа может предполагать и внеочередные выборы в местную власть. То есть, у нынешних избранников может и не быть времени на раскачку. Вероятно, им предстоит в кратчайшие сроки продемонстрировать свою компетенцию, а также выполнить обязательства перед электоратом.

Чего следует ожидать украинцам от этих выборов, как может проявить себя децентрализация в ближайшее время УНИАН выяснял у экспертов.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова:

Пока будут устанавливаться новые структуры децентрализации, должно пройти время. Поэтому ожидать, что сразу резко все изменится и власти заработают на развитие, это – несколько иллюзия. Властям на местах нужно будет быстро решать текущие вопросы: отопительный период, социальные аспекты, субсидии и т.д. Кроме того, есть проблема в контексте регионов – необходимы программы их развития. Пусть даже они будут партийные, политические, но лучше если они будут беспартийные, сориентированы именно на регионы. Но у нас программы не особенно хорошо расписывают даже в центре. А учитывая кадровый голод, все может быть проблематично. Это тоже может стать ограничителем для развития регионов. Плюс многопартийность, которую, думаю, не удастся быстро устранить. Значит, может иметь место растягивание средств в противовес тому, что можно было бы сконцентрировать при понятной проблеме региона, причем как области, так и района, города, поселка. Нужно помнить, что вопросы, связанные с децентрализацией, не отрицают того, что органам финансового департамента, органам местного самоуправления потребуется хорошо сотрудничать с центром. Получится ли это сделать – скорее, не экономический, а политический аспект. От этого в значительной мере будет зависеть состояние местных финансов, но на первых порах придется решать преимущественно текущие вопросы. Повторюсь, быстрых изменений ожидать не стоит. Если бы даже вдруг получился какой-то достаточно понятный консенсус, то отсутствие стратегии и необходимость быстрых решений задач не будут, по крайней мере, на первом этапе давать возможности последовательно все отрабатывать. Это можно понять – когда все ограничено, ресурсы бедные, то пытаться доказать избирателям, что мы работаем на будущее, конечно, тяжело.

Мы все хотим, чтобы быстро все изменилось к лучшему. Но так не будет. Чтобы не случилась эйфория, нужно это понимать. Так как гораздо хуже разочарование, мы это уже прочувствовали. Поэтому предостеречь от эйфории, мне кажется, уже не плохо.

Владимир Лановой, экономист и политик:

Мы в деле децентрализации - в самом начале пути. В этом вопросе пока очень много сумбура. Регионам нужно предоставлять те налоговые источники, на которые они могут влиять. Нужно все привязывать к прибыли предприятий и к местным ресурсам. То есть, отчисления за землю, энергетические источники нужно отдавать на места. Тогда будет заинтересованность регионов развиваться. Без этого не будет стимулов увеличивать поступления в бюджет. Другая сторона проблемы – компетенция местной власти. Пока у нас вообще никто не задавался вопросом распределения полномочий и компетенцией. Ярусный характер местной власти исключает возможность самостоятельности самых мелких советов. А то, что финансового ресурса будет больше на местах, то это – определенно. Сейчас очень много новых участников выборов, которые раньше не боролись за кресло мэра, депутата местного совета, а сейчас все политические силы включились в процесс. Потому что это – доступ к ресурсам, определенным финансам. Поэтому и такая активность в борьбе на нынешних выборах на низах. Можно даже так сказать – в нынешних условиях децентрализация будет вредной. Когда нарушаются бюджетные нормы, обязательства в центре, то есть контролирующие органы – Счетная плата, различные фининспекции. Если же сейчас отдадут часть ресурса на места, то там не будет такого эффективного внешнего, независимого контроля, так как на местах все между собой связаны, местные элиты будут создавать условия непроверяемости. В результате можем получить увеличение расходов средств не по назначению. Нельзя отдавать деньги, не создавая механизм контроля. Многие мэры очень довольны децентрализацией, еще бы – бесконтрольность прав и возможностей.

Децентрализация – в целом направление выбрано верно, но решение форсированное, непродуманное до конца, очень мало контроля и общественного влияния. На местах гражданские институты значительно слабее, чем в центре. А без движения гражданского общества ни централизация, ни децентрализация эффекта не дают. Есть риск, что на данный момент децентрализация может получиться неэффективной, породит новые источники коррупции.

Александр Пасхавер, ученый-экономист:

Децентрализация, в принципе, это когда власть приближается к людям, и им становится легче. Но в нашей стране есть риски – все свойства, которые мешают нам жить - коррупция, воровство, неуважение прав человека, они ярче проявляются именно в провинции. Децентрализация спровоцирует обострение всех процессов, это будет продолжение Революции достоинства. То есть, это будет достаточно драматичный процесс, который станет протекать по-разному в каждом регионе. Просто людям придется учиться вести себя более самостоятельно и активно. В идеале люди и хотят вести себя именно так, но если они к этому не привыкнут, то это вызовет только напряжение. Повторюсь, децентрализация – переход Революции достоинства в провинцию. А учиться жить по-новому и власть, и люди будут в конфликтах. По факту мы получим поначалу усиление противостояния. Люди должны научиться выбирать власть, которую они хотят. Они это делать еще не умеют, они достаточно пассивные. Активность больше сосредоточена в центре. Что касается экономического аспекта, то все будет происходить ровно также. Экономика – отражение социального состояния общества. Если вы хотите получить большую активность людей в предпринимательской сфере, то они должны быть больше активны социально. А поначалу там, где люди не активные, децентрализация может усугубить пренебрежение правами. Не бывает социального развития без конфликта. То есть, децентрализация дает возможность активным людям больше шансов при условии, если они сумеют изменить власть. Никто им не подарит свободу, в том числе экономическую. Ее придется брать, в каждом конкретном регионе. Вот к чему ведет децентрализация. Это не подарок – добрая власть наконец-то дала нам свободу. Свобода не дарится, не отдается, она берется. Децентрализация – фактор, которым человек может завоевать себе свободу.

Анатолий Баронин, руководитель компании Аналитическая группа «Da Vinci AG»:

Эффективность от местных органов власти может быть достигнута исключительно в условиях хорошо работающей экономики. На сегодняшний день в условиях сохраняющейся угрозы продолжения внешней агрессии и дестабилизации политической ситуации экономический климат будет оставаться негативным вне зависимости от темпов осуществления реформ, в том числе децентрализации. В то же время Украина не располагает достаточными внутренними ресурсами, чтобы компенсировать просадку в иностранных инвестициях за счет внутренних. В связи с этим влияние результатов местных выборов на состояние экономики государства в целом будет приближаться к нулю. Можно давать оценку исключительно эффективности распределения средств, имеющихся в местных бюджетах, на уровнях, близких к 2014 году. Однако объемы этих финансовых ресурсов слишком малы для осуществления качественных и заметных изменений.

Потеря 10% территории с производственной и ресурсной базой в результате оккупации, ее влияние на сложившиеся производственные, торговые и иные связи, угроза эскалации конфликта в сочетании с сохраняющейся неблагоприятной ситуацией на внешних рынках под давлением положения дел в Китае, миграционного кризиса и низкого темпа возобновления роста в ЕС остаются ключевыми факторами, оказывающими влияние на экономику Украины. Неизбежный социально-экономический кризис, углубившийся в результате войны, требует политики смягчения его социальных последствий в условиях фактического отсутствия финансовых средств и сдержанности бизнеса. Таким образом, процесс выхода из кризиса будет более затяжным, что отразится на ситуации в регионах. Это - неизбежный ход событий, который не может быть ускорен.

Избирательная кампания, проведенная до 25 октября, существенно превысила ожидания избирателей от потенциально возможных результатов, что означает будущее разочарование в силах, которые получили победу, за исключением партии власти, которая имеет рычаги влияния на всех уровнях экономики государства и может коррелировать собственную политику на государственном и местном уровнях.

Нана Черная (УНИАН)