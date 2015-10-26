Министр торговли США назвала условия предоставления Украине кредитных гарантий

Украина в ближайшие месяцы получит кредитные гарантии США на 1 млрд долл. в случае успешной реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы, заявила министр торговли США Пенни Прицкер на брифинге в Киеве.

“Основными предварительными условиями выделения кредитных гарантий являются выполнение программы МВФ и борьба с коррупцией, антикоррупционная реформа”, - сказала она.

По словам министра, конкретные условия получения гарантий будут определены в рамках стратегических направлений реформ после согласования на межправительственном уровне.

Как сообщал УНИАН, кредитные гарантии США на сумму 1 млрд долл., которые Украина может получить через несколько месяцев, будут направлены на проведение реформ в экономике и улучшение инвестиционного климата.

По информации министерства финансов Украины, оно намерено провести размещение еврооблигаций для привлечения 1 млрд долл. под гарантии правительства США в ноябре этого года.

Правительство Украины в мае этого года подписало соглашение с правительством США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл. в рамках декларации о предоставлении кредита на 2 млрд долл., сумма которых может быть увеличена еще на 1 млрд долл. при успешном проведении реформ в Украине.