Средняя зарплата в Украине выросла на 138 гривень

Количество штатных работников в Украине, по данным Госстата, в сентябре осталось на уровне 8 млн чел, как и месяцем ранее.

Самые высокие средние зарплаты в сентябре зафиксированы в авиационном транспорте – 19,6 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 8,4 тыс. грн, и научно-технической сфере – 6,7 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в сентябре, был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,2 тыс. грн, здравоохранении – 2,8 тыс. грн, и образовании – 3,2 тыс. грн.

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По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников выросла по сравнению с августом в образовании – на 14,4%, наземном и трубопроводном транспорте – на 10,5% и сельском хозяйстве – на 8,5%. Уменьшение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в водном транспорте – на 13%, в сфере государственного управления и обороны, и сфере обязательного социального страхования – на 4,2%, в почтовой и курьерской деятельности – на 2,5%.

Средняя зарплата штатного работника в Украине в августе снизилась на 4,2%, или на 185 грн до 4205 грн с 4390 грн месяцем ранее.