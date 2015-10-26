Профильный комитет внес в парламент проект налоговой реформы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики зарегистрировал на сайте парламента проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации.

Текст соответствующего законопроекта №3357 на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение внести в парламент свой вариант проекта налоговой реформы в следующий понедельник после проведения местных выборов.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Международный валютный фонд может приостановить финансирование Украины в случае, если профильный комитет парламента внесет свой вариант налоговой реформы. В то же время глава налогового комитета опровергла данную информацию.

Подготовленные Минфином и представленные в сентябре изменения в систему налогообложения, в частности, предполагали установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.

Читайте такжеКабмин пока не знает, как компенсировать недостачу денег при снижении налогов - Абромавичус

В свою очередь, общественные организации разработали и представили на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики альтернативный проект налоговой реформы с акцентом на улучшение системы администрирования налогов. По подсчетам министерства финансов, недополучение доходов бюджета в случае принятия указанного законопроекта составит 200 млрд грн.