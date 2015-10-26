Официальный курс гривни продолжает снижаться

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2290.5896 (26 октября – 2257.4677)

100 EUR – 2522.1682 (26 октября – 2502.1772)

10 RUR – 3.6647 (26 октября – 3.6453)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,92/23,03 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3120/25,4320 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3640/0,3670 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9059 грн/долл., к этому часу было заключено 522 сделки на сумму 308,48 млн долл.