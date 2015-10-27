Индонезия заявила о готовности присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству

Индонезия намерена присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, заявил президент страны Джоко Видодо после встречи с президентом США Бараком Обамой, передает Reuters.

Министры торговли США и еще 11 стран заключили соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. В ТТП вошли: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США и Вьетнам.

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