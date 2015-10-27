Российский рубль возобновил падение, открылся обвалом и фондовый рынок РФ

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 27 октября, рубль обвалился по отношению к евро и доллару вслед за снижением цен на нефть.

Так, доллар вырос на 30 коп., до 63,32 руб.

Евро укрепился на 34 коп., до 69,99 руб.

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Индекс РТС упал на 1,72%, до 843,24 пункта.