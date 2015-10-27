Белый дом и Конгресс достигли предварительного соглашения по госбюджету

Руководство Белого дома и американского Конгресса достигли предварительного соглашения по вопросу бюджета, который устанавливает уровень государственного финансирования на следующие два года,а также продлевает лимит госзадолженности до 2017 года, сообщает Прайм со ссылкой на телеканал NBC News.

"Законопроект о финансировании, который занимает 144 страницы, поддержали две партии правительства. Дискутируемый проект закона опубликовали после полуночи по местному времени (8:00 по киевскому времени) . Ожидается, что голосование в Палате представителей по этому документу бюджета может состояться уже завтра, 28 октября", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что представители Республиканской партии планируют встретиться сегодня за закрытыми дверями, чтобы продолжить обсуждение проекта закона о бюджете.