Нацбанк продлил время работы валютного межбанка
10:01, 27 октября 2015Финансы
595
Система будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:30 по киевскому времени, вместо завершения работы в 17:00.
НБУ продлил время работы валютного межбанка / facebook.com/NationalBankOfUkraine
Национальный банк Украины с 27 октября продлевает время работы системы подтверждения сделок на межбанковском валютном рынке до 17:30.
Соответствующие изменения закреплены постановлением правления регулятора №722, опубликованном на сайте НБУ.
"Система будет работать в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно, с 9:00 до 17:30 по киевскому времени, вместо завершения работы в 17:00 в понедельник-четверг и в 16:00 в пятницу и предпраздничные дни", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНацбанк ужесточит требования для пунктов обмены валют
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Нацбанк Украины перенес время открытия торгов на межбанковском валютном рынке на час раньше, с 10:00 на 9:00 утра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter