Нацбанк продлил время работы валютного межбанка

Национальный банк Украины с 27 октября продлевает время работы системы подтверждения сделок на межбанковском валютном рынке до 17:30.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления регулятора №722, опубликованном на сайте НБУ.

"Система будет работать в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно, с 9:00 до 17:30 по киевскому времени, вместо завершения работы в 17:00 в понедельник-четверг и в 16:00 в пятницу и предпраздничные дни", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Нацбанк Украины перенес время открытия торгов на межбанковском валютном рынке на час раньше, с 10:00 на 9:00 утра.