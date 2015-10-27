НБУ расширил перечень валют для банковских операций

Национальный банк Украины расширил перечень валют, с которыми уполномоченным банкам разрешается проводить своп операции.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления регулятора №721, опубликованном на сайте НБУ.

Указанным постановлением регулятор отменил требование по проведению банками валютных свопов исключительно со свободно конвертируемыми валютами, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира и разрешаются для осуществления инвестиций в Украину.

Кроме того, регулятор предоставил право уполномоченным банкам осуществлять валютные операции на условиях своп с международными финансовыми организациями.

Регулятор отмечает, что указанные изменения будут способствовать более эффективному управлению ликвидностью банками и предоставят возможность международным финансовым организациям дополнительно привлекать гривневые ресурсы для их дальнейшего направления на кредитование украинских заемщиков.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 22 октября принял очередной пакет мер по либерализации валютного регулирования, который смягчает требования регулятора по обязательной продаже валютной выручки и наличным валютообменным операциям.

НБУ освободил от обязательной продажи поступления валюты в качестве денежного обеспечения (гарантийного взноса) для участия нерезидента в торгах по приватизации государственного имущества на счета организатора таких торгов.

Также НБУ освободил от обязательной продажи валютные поступления на основании соглашений об участии Украины в международных программах Европейского Союза, а также гранты, которые юридические лица - резиденты получают от международных финансовых организаций, если в органах управления этих юридических лиц участвует правительство Украины.

Помимо этого, регулятор смягчил ограничение по выдаче гривневой наличности через кассы и банкоматы, установленное на уровне 300 тысяч гривень в сутки на одного клиента. Теперь эта норма не будет распространяться на валютообменные операции с физическими лицами, что упростит продажу валюты населением.