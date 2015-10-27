Правительство надеется на расширение торговых связей и приход инвестиций из США - Абромавичус

Правительство Украины надеется на расширение торговых связей и приход инвестиций из США, поскольку эта страна является стратегическим партнером и крупнейшей экономикой мира.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

“Америка - крупнейшая экономика. Надеемся на расширение торговли и приход инвестиций. Для Украины это критично важно”, - написал он.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономразвития, Абромавичус и министр торговли США Пенни Прицкер обсудили перспективы развития торговых отношений между странами, а также формирование привлекательного инвестиционного климата в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Украина в ближайшие месяцы получит кредитные гарантии США на 1 миллиард долларов в случае успешной реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы.

Данные средства будут направлены на проведение реформ в экономике и улучшение инвестиционного климата.

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено включить дополнительные товары в Генеральную систему преференций США, возобновившую свое действие с июля и предоставляющую возможность беспошлинной торговли по входящим в нее группам товаров.

Объем беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки, предусмотренной Генеральной системой преференций – специальным торговым режимом, предоставляемым правительством США развитым странам, включая Украину, составит порядка 200 миллионов долларов.

Режим беспошлинной торговли будет распространяться на 5 тысяч товаров украинского производства и будет действовать до 31 декабря 2017 года. В то же время, действие данного режима предполагает выполнение Украиной ряда условий, а именно – обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и трудовых прав, а также соблюдения правил указания страны происхождения товаров.