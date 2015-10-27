"Ощадбанк" с начала года получил 5,4 миллиарда убытков

Государственный "Ощадбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 5,4 миллиарда гривень убытков против прибыли в 550,9 миллиона гривень за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности на сайте банка.

Как сообщила пресс-служба банка, убыток был получен за счет формирования значительного объема резервов вследствие девальвации гривни, ухудшения качества активов в зоне АТО, технического дефолта отдельных госпредприятий - клиентов банка.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь банк сформировал резервы на 12,6 миллиарда гривень.

Одновременно банк сообщает, что по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года он получил операционный доход в объеме 10,2 миллиарда гривень, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 23,2% и составил 5,9 миллиарда гривень, чистый комиссионный доход увеличился на 24% и составил 1,1 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, "Ощадбанк" в первом полугодии 2015 года получил 2,8 миллиарда гривень убытка за счет формирования значительного объема резервов вследствие девальвации гривни, ухудшения качества активов в зоне АТО, технического дефолта отдельных госпредприятий - клиентов банка и снижения их кредитных рейтингов.

В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.