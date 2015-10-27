Власти России прогнозируют исчерпание Резервного фонда в 2016 году

Следующий год может стать последним для Резервного фонда, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министр финансов РФ Антона Силуанова.

"Примерно на 2,6 триллиона рублей (41,5 миллиарда долларов) мы сократим (в 2015 году) объем наших резервов - больше чем наполовину. Все это означает, что 2016 год - это тот год, когда мы сможем последний год так тратить наши запасы, наши резервы. А дальше у нас таких ресурсов не будет", - сказал он.

Отмечается, что при сохранении сегодняшних цен на нефть и курса доллара российский бюджет в 2016 году недополучит 14,4 миллиарда долларов.

"Если сегодняшние цены на нефть и обменный курс сохранятся, а сегодня цены на нефть порядка 44 доллара за баррель для Urals, и курс рубля около 62 рубля/доллар, то мы можем недополучить 900 миллиардов рублей (14,4 миллиарда долларов). Такие риски у нас есть действительно", - заявил министр.

Проект бюджета-2016 сверстан исходя из прогноза по среднегодовой цене на нефть 50 долларов за баррель и среднегодового курса на уровне 63,3 рубля за доллар.

Проект российского федерального бюджета на 2016 год был внесен правительством в Госдуму РФ 23 октября. Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 219,8 миллиарда долларов, расходы - 257,5 миллиарда долларов, дефицит - 37,7 миллиарда долларов, или 3% ВВП. В Госдуме первое чтение бюджета 2016 года состоится 13 ноября.

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Как ранее отмечал Силуанов, на конец 2015 года объем резервного фонда России составит 54,3 миллиарда долларов.

"В большей части он будет задействован на финансирование дефицита бюджета 2016 года. Объем Фонда национального благосостояния составит на конец года 4,9 миллиарда рублей (78,4 миллиона долларов) и останется неизменным", - отметил глава российского Минфина.