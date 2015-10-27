Гривня укрепилась на межбанке до 22,95 за доллар

Во вторник, 27 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,85/22,95 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2490/25,3500 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3600 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 22,8931 гривни/доллар, к этому часу заключено 178 сделок на сумму 74,30 миллиона долларов.