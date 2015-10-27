Президент Латвии назвал условия отмены экономических санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко встречи с представителями СМИ в Киеве.

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«Я надеюсь на полное и безусловное выполнение Минских договоренностей. Это очень важно сегодня для всех. Существование экономических санкций против РФ должно сохраняться до полного выполнения положений Минских соглашений. Прежде всего, это касается вывода всех иностранных войск с территории Украины, военного вооружения, а также военных с территории Украины. Пересмотр экономических санкций в отношении РФ невозможен без выполнения основных положений Минских соглашений. Если РФ будет говорить о переносе выполнения Минских соглашений, смещении их во времени, ничего хорошего из этого не выйдет», - сказал президент Латвии.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что санкции Европейского Союза против России будут действовать, пока Минские соглашения не будут выполнены.