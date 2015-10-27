Бизнес ухудшил оценку инвестклимата Украины из-за низких темпов борьбы с коррупцией

Об этом говорится в исследовании ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

«Хотим акцентировать ваше внимание, что 3 балла – это нормальный уровень, а все, что ниже, представляет собой отрицательное значение. Согласно полученным данным, 89% бизнесменов недовольны состоянием инвестиционного климата в Украине (на 8% больше, чем в предыдущем исследовании). Топ-менеджеры констатируют, что уровень борьбы с коррупцией не отвечает ее размерам, а реформы, к сожалению, воплощаются слишком медленно и вяло», – говорится в исследовании.

Согласно опросу, более половины опрошенных бизнесменов не ожидают положительных изменений в четвертом квартале текущего года. Бизнесмены жалуются на то, что обещанные реформы до сих пор не реализованы и будущее этих преобразований выглядит довольно сомнительно. При этом всего лишь 12% респондентов считают, что Украина будет довольно прибыльным направлением инвестирования для новых инвесторов в октябре-декабре 2015 года.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила, что отсутствие реальных шагов по борьбе с коррупцией и чувство незащищенности перед законом – две проблемы, которые беспокоят бизнес-сообщество и останавливают новых инвесторов, рассматривающих возможность вложения средств в Украину.

«Если инвестор будет понимать, что его права защищены, что к нему не придут требовать взятки, если он не станет объектом бесконечных экспериментов в налоговой и таможенной сферах – он будет работать в интересах экономики страны, вкладывать деньги и развиваться. Если нет – уровень инвестиционной привлекательности будет и дальше оставаться крайне низким», – приводятся в сообщении слова Деревянко.

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Как сообщал УНИАН, во втором квартале представители крупных предприятий Украины, входящих в Европейскую бизнес ассоциацию (ЕБА), объединяющую порядка 870 отечественных и международных компаний, подтвердили низкий уровень ожиданий от деятельности властей, а также констатировали отсутствие продвижения реформ и улучшения инвестиционного климата. Индекс инвестиционной привлекательности во втором квартале составил 2,66 балла.

Справка УНИАН. Исследование индекса инвестиционной привлекательности проводится в 29-й раз. Он определяет настроения бизнеса и является интегральным показателем, который формируется на основании мнения авторитетных топ-менеджеров ведущих украинских и международных компаний.