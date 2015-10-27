В банке "Финансовая инициатива" продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на неопределенный срок временную администрацию в банке «Финансовая инициатива» из-за наличия судебного запрета на ликвидацию банка, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, фонд также продлил полномочия временного администратора банка Дмитрия Кашуты.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 23 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого в настоящее время «VAB Банка» Олегу Бахматюку. С 24 июня по 23 октября в банке «Финансовая инициатива» работала временная администрация.

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансовая инициатива», ранее принадлежавший одному из крупнейших аграрных производителей Украины компании «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

Фонд намерен обжаловать решение суда по иску компании Perusta Constructions Ltd, запрещающее ликвидацию банка «Финансовая инициатива», а также готовит возражения против самого иска компании.

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Кроме того, фонд попросит суд разъяснить, каким образом можно обеспечить выполнение решения суда без нарушения действующего законодательства, которое не предусматривает промежуточного статуса для неплатежеспособного банка, кроме временной администрации или ликвидации.