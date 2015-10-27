В Раде озвучили ключевые детали налоговой реформы: снижение НДС до 15%, налога на доход до 10%

Об этом говорится в разработанном и зарегистрированном парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекте №3357 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации.

Согласно законопроекту, спецрежим по НДС будет применяться только по операциям в животноводстве. Кроме того, будут отменены особенности налогообложения НДС при поставке зерновых и технических культур, в результате чего все плательщики, которые будут экспортировать зерно, получат право на бюджетное возмещение НДС.

Комитет предлагает постепенно к 2018 году увеличить ставки налогообложения для предпринимателей-упрощенцев 3-й группы – плательщиков НДС до 5% с нынешних 2% и неплательщиков НДС – до 10% с 4%, а также уменьшить годовой оборот дохода до 5 млн грн с 20 млн грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление ставки единого социального взноса на уровне 20% и отмена максимальной величины базы начисления ЕСВ, а также увеличение до 10 с 3 прожиточных минимумов порога для налогообложения пенсий.

Депутаты также предлагают введение электронной акцизной накладной и постепенное увеличение в течение 3 лет ставок акцизного налога на спирт, алкогольные напитки и пиво – на 15% ежегодно, а на табачные изделия – на 20% ежегодно.

Документом предусматривается вместо действующего транспортного налога, установленного на все автомобили с объемом двигателя более 3 литров, ввести критерий налогообложения автомобилей дороже 1 млн грн. При этом для оценки стоимости автомобиля предлагается учитывать марку, модель, год выпуска, тип и объем двигателя, тип коробки передач и пробег автомобиля. Вместе с тем, действующую ставку налога в размере 25 тыс. грн и срок эксплуатации автомобиля менее 5 лет в комитете предложили оставить без изменений.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики 26 октября зарегистрировал на сайте парламента проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Международный валютный фонд может приостановить финансирование Украины в случае, если профильный комитет парламента внесет свой вариант налоговой реформы. В то же время глава налогового комитета Нина Южанина опровергла данную информацию. По ее словам, депутаты провели встречу с представителями МВФ и договорились в ноябре по приезде миссии фонда провести обсуждение планируемых налоговых изменений.