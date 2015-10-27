Власти России готовятся к новым экономическим шокам из-за нефти

Минэкономразвития РФ предполагает, что российскую экономику при сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель на протяжении 2016-2018 годов ждут новые шоки, которые потребуют дополнительного времени для восстановления экономики на докризисный уровень, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.

"Консервативный сценарий предполагает траекторию снижения нефти до 40 долларов за баррель — среднегодовой уровень в 2016 году, и данный уровень нефтяных цен сохраняется до 2018 года. По нашим оценкам, такое снижение будет означать повторный шок для российской экономики, внешний шок и, конечно, необходимо время для адаптации к новым условиям", — сказал Ведев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, передает РИА Новости.

В конце августа министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что вероятность такого сценария невысока.

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"В этом сценарии мы ожидаем в следующем году снижения как ВВП, так и инвестиций, и реальных располагаемых доходов населения. Возвращение экономики на докризисный уровень в этом сценарии мы ожидаем не ранее 2020 года", — добавил Ведев.