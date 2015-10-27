Депутатский вариант налоговой реформы поставит под угрозу сотрудничество с МВФ – эксперты

«Сам по себе факт внесения не должен подорвать программу, но принятие в нынешнем виде – вполне может. Маловероятно, что депутаты пойдут на сокращение расходов, соответствующее потере налоговых поступлений», - отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

В то же время, по мнению эксперта, внесение законопроекта таким количеством депутатов может заставить МВФ принять нестандартные меры, например, потребовать от президента в качестве условия нынешнего пересмотра программы, чтобы он взял на себя обязательство ветировать данный закон в случае его принятия.

«Если МВФ не пойдет по этому пути, то ближайший транш может быть получен, но уже следующий будет маловероятен из-за несбалансированности бюджета», - сказал Вышлинский.

По мнению сотрудника Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Ярослава Жалило, шансов на принятие данного законопроекта у комитета нет.

«Предложения весьма разбалансированные, недостаточно подкрепленные расчетами и крайне рискованные для бюджетной стабильности. Если авторы хотят их продвигать, они должны пояснить, как предполагается закрыть фискальный разрыв, по поводу которого переживают МВФ и Минфин», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики 26 октября зарегистрировал на сайте парламента проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Международный валютный фонд может приостановить финансирование Украины в случае, если профильный комитет парламента внесет свой вариант налоговой реформы. В то же время глава налогового комитета Нина Южанина опровергла данную информацию. По ее словам, депутаты провели встречу с представителями МВФ и договорились в ноябре по приезду миссии фонда провести обсуждение планируемых налоговых изменений.

В частности, депутаты предлагают снизить базовую ставку налога на прибыль предприятий до 15% с 18%, снизить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 15%, а также снизить базовую ставку налога на доходы физических лиц до 10% с действующих 15% и 20%.