Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2286.3258 (27 октября – 2290.5896)

100 EUR – 2528.9050 (27 октября – 2522.1682)

10 RUR – 3.6005 (27 октября – 3.6647)

Во вторник, 27 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,85/22,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2401/25,3482 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3527/0,3543 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк не видит ничего необычного в колебании курсов в диапазоне 21–23 грн/долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,8633 грн/долл., к этому часу было заключено 578 сделок на сумму 391,51 млн долл.