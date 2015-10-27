Путину не нравится, что нефть внутри России продают за доллары

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на номинирование в долларах тарифов на перевалку нефтепродуктов и нефти в российских портах и призвал прекратить использовать иностранную валюту при расчетах внутри страны, назвав это принципиально важным вопросом как для развития ТЭКа, так и для экономики в целом, пишет Прайм.

"У нас же, Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.), законом запрещены расчеты в валюте? А что на практике происходит? Тарифы на перевалку нефтепродуктов и нефти в российских портах: Новороссийск, Тамань, Усть-Луга, Козьмино, Приморск и другие - или напрямую устанавливаются в долларах США, либо номинируются в долларах США в системе онлайн, практически в режиме реального времени. Это, конечно, недопустимо, это прямо противоречит действующему законодательству. Я не понимаю, куда контролирующие органы смотрят?" - заявил Путин на президентской комиссии по развитию ТЭК.

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В ходе заседания Путин также поручил проработать расширение использования рубля при расчетах за экспорт продукции топливно-энергетического комплекса, шире использовать нацвалюты в операциях с теми странами, с которыми ведется активная торговля.