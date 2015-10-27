У российского рубля сегодня худший день с начала осени

19:56, 27 октября 2015
Финансы
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Российский рубль показал худшую динамику с начала осени из-за падения экспортных продаж и нефти

REUTERS

Российский рубль обвалился во вторник, реагируя на падение нефтяных цен и прохождение пика налогов, после которого экспортеры резко сократили присутствие на валютном рынке, и это, по оценкам участников рынка, могло привести к принудительному закрытию коротких валютных позиций, преобладавших на рынке.

Давление на рубль могли оказать и комментарии министра финансов Антона Силуанова о том, что Минфин РФ видит риски недополучения в 2016 году 900 миллиардов рублей доходов бюджета при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля, что будет означать почти полное использование резервного фонда, пишет Рейтер.

Доллар достиг отметки 65,06 рубля впервые с 6 октября, а евро подрастал до уровня 71,79 впервые за почти две недели.

К 17.55 МСК доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 64,74 рубля, российская валюта теряет 2,7 процента от предыдущего закрытия, и такая динамика - худшая для российской валюты с 1 сентября.

Евро к этому времени оценивался в 71,48 рубля, на 2,6 процента выше предыдущего закрытия.

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Нефть марки Brent торгуется вблизи $46,70 за баррель, на 1,8 процента ниже последних котировок понедельника, а ранее была достигнута отметка $46,41 впервые с середины сентября.  

Цены на нефть снижаются за счет избыточного предложения и прогноза увеличения запасов нефти в США, которые на прошлой неделе могли вырасти на 3 миллиона баррелей.

Накануне рубль уже потерял один процент стоимости в паре с долларом на фоне почти однопроцентного падения котировок Brent.

С начала октября же рубль пока остается в плюсе, к доллару - более чем на один процент, тогда как нефть марки Brent за этот период, напротив, подешевела на три с лишним процента. Таким образом, рубль сейчас теряет достижения, полученные во многом за счет внешних тенденций спроса на риск на фоне политики крупнейших мировых центробанков.

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